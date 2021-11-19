Джакарта, 19 ноября 2021, 14:08 — REGNUM Следователи допросили 12 свидетелей обрушившегося здания школы на западе столицы Индонезии Джакарты, сообщает CNN Indonesia.
Точная причина обрушения здания школы пока неизвестна.
Инцидент произошел 17 ноября 2021 года. В результате четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.
Обрушившееся здание школы было отремонтировано два месяца назад. Правительство Джакарты выделило десятки миллиардов на ремонт школы в течение 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в округе Синтанг на Калимантане затопило четыре района.
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