Джакарта, , 14:08 — REGNUM Следователи допросили 12 свидетелей обрушившегося здания школы на западе столицы Индонезии Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта alhafis

Точная причина обрушения здания школы пока неизвестна.

Инцидент произошел 17 ноября 2021 года. В результате четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Обрушившееся здание школы было отремонтировано два месяца назад. Правительство Джакарты выделило десятки миллиардов на ремонт школы в течение 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в округе Синтанг на Калимантане затопило четыре района.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за наводнения беженцами в Индонезии стали более 21 тысячи человек