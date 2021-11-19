Осло, , 14:23 — REGNUM С 26 ноября все лица, собирающиеся въехать на территорию Норвегии, должны заранее сообщить о своем визите и зарегистрироваться в специальной базе данных. Об этом в ходе пресс-конференции 19 ноября заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель, передает новостной портал Omni.

Тромсё. Норвегия (сс) Rodrigo Silva

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Требование распространяется как на непривитых от COVID-19, так и на привитых, пишет норвежское издание VG.

«Вы можете сделать это, если до поездки осталось менее трех дней. При регистрации вы получите подтверждение, полицейские вас могут попросить предъявить его на границе. Вы также должны будете показать сертификат вакцинации, если его попросит полиция», — заявила Мель, добавив, что проверка на норвежской границе будет усилена.

Отмечается, что 17 ноября в Норвегии от COVID-19 умерли 43 человека — это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса.