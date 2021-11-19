Стокгольм, 19 ноября 2021, 14:22 — REGNUM На военной базе в Хальмстаде 18 ноября министр обороны Швеции Петер Хультквист и высокопоставленные военные из вооруженных сил Швеции приветствовали передачу первого из четырех ЗРК «Пэтриот», поставленных из США. Об этом сообщил телеканал SVT.

Армия Швеции
Армия Швеции
Óglaigh na hÉireann

«Теперь реализация проекта находится в руках Сухопутных сил Швеции, и мы выполним поставленную задачу!» — заявил в ходе выступления перед военнослужащими главнокомандующий Сухопутными силами Швеции Карл Энгельбректсон.

«Это является важным моментом для защиты Швеции и ее способности себя защищать, и тем самым мы также посылаем важный сигнал нашим друзьям и партнерам о нашей готовности взять на себя свою долю ответственности», — заявил после мероприятия Энгельбректсон журналистам SVT.

«Я глубоко польщен быть здесь и принимать участие в доставки первого комплекса «Пэтриот» в Швецию», — заявил министр обороны Хультквист, обращаясь к шведским солдатам и американским гостям.