Стокгольм, 19 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. На военной базе в Хальмстаде 18 ноября министр обороны Швеции Петер Хультквист и высокопоставленные военные из вооруженных сил Швеции приветствовали передачу первого из четырех ЗРК «Пэтриот», поставленных из США. Об этом сообщил телеканал SVT.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

«Теперь реализация проекта находится в руках Сухопутных сил Швеции, и мы выполним поставленную задачу!» — заявил в ходе выступления перед военнослужащими главнокомандующий Сухопутными силами Швеции Карл Энгельбректсон.

«Это является важным моментом для защиты Швеции и ее способности себя защищать, и тем самым мы также посылаем важный сигнал нашим друзьям и партнерам о нашей готовности взять на себя свою долю ответственности», — заявил после мероприятия Энгельбректсон журналистам SVT.

«Я глубоко польщен быть здесь и принимать участие в доставки первого комплекса «Пэтриот» в Швецию», — заявил министр обороны Хультквист, обращаясь к шведским солдатам и американским гостям.