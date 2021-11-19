Стокгольм, 19 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Швеции высокопоставленный чиновник и его брат, оба родом из Уппсалы, находятся под следствием по делу о злостном шпионаже против Швеции. Сегодня, 19 ноября, состоялось первое судебное заседание в Стокгольме, по результату которого высокопоставленного отправили под арест, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Суд по делу об аресте брата арестованного начнется в 16:00 по московскому времени. Мужчину задержали 18 ноября.

Его высокопоставленного брата, который работал со шведской спецслужбой SÄPO (аналог российской ФСБ) и вооруженными силами Швеции, арестовали еще в сентябре. Однако тогда его просто обвиняли в нарушении правил обращения секретной информацией. Теперь сторона обвинения настаивает, что нарушение было совершено со злым умыслом в целях шпионажа против Королевства Швеции в интересах иностранной державы.

В случае признания обоих виновными им грозит длительные тюремные сроки, поскольку следствие утверждает, что шпионаж велся в течение десяти лет.