Москва, , 14:03 — REGNUM Задержки в поставках лимонной кислоты и других ингредиентов из Китая не приведут к сильному подорожанию безалкогольных напитков в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. Так он прокомментировал информацию о том, что у российских производителей напитков возникли проблемы с поставками китайского сырья.

Газировка

«Задержка в поставках сырья, в том числе из Китая, однозначно обернется увеличением себестоимости готовой продукции, которая производится с импортными пищевыми добавками и консервантами. Но рост цены будет незначительный, так как пищевые добавки — это не основная часть себестоимости, — сказал Коваленко. — Дополнительно к пищевым добавкам и консервантам многие производители завозят и тарные материалы для упаковки и групповой, и индивидуальной тары. Поэтому в совокупности нарушение логистической цепочки по поставке этой продукции негативно скажется на производителях. Это в краткосрочной перспективе».

При этом он уточнил, что в долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация может положительно сказаться на внутрироссийском производстве пищевой лимонной кислоты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у российских производителей продуктов и напитков возникли трудности с ввозом сырья из Китая.

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