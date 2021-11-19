Ярославль, , 14:03 — REGNUM В Ярославской области председатель агропредприятия «Пахма» Сергей Иванов обратился к депутатам облдумы с просьбой обратить внимание на «катастрофическое состояние отрасли». Его обращение было зачитано на заседании думы 19 ноября.

Ферма УФССП по ЯО

В своём обращении Сергей Иванов заявил, что отчёты региональной власти об успехах в сельском хозяйстве не соответствуют действительности.

«Каждое второе предприятие находится в стадии банкротства. За 2021 год не собрано то, что планировали по основным культурам. Зерно, картофель, не заготовлены в полном объёме корма. За 10 месяцев область впервые недополучила 4 тысячи 200 тонн молока. Цены на зерно, комбикорма, жмыхи и шроты выросли в 2 раза, чего не скажешь о цене на молоко — она подросла на 5 процентов. Удобрение «аммиачная селитра» стоило 16,80 копеек — стало 29 рублей. Сложные удобрения стоили 24 рубля — стали 49 рублей. Цены на металл, запчасти, технику выросли в несколько раз. Весь утилизационный сбор заводы включили в стоимость техники и отнесли на плечи селян. Не решён вопрос по цене на электроэнергию. Она составляет от 8 до 9 рублей за киловатт», — рассказал о состоянии отрасли Сергей Иванов.

Отдельно он отметил сложную кадровую ситуацию.

«Работников нет. В условиях ковидной обстановки ситуация обострилась ещё более серьёзно. Необходимо упростить визовый режим для мигрантов. Субсидии, которые запланированы для выделения сельскохозяйственным товаропроизводителям, выплачиваются несвоевременно или вовсе не выплачиваются. Как платить зарплату, если до 5 числа мы должны оплатить электроэнергию, налоги, корма, ГСМ, а расчёты за молоко от заводов через 28 банковских дней», — пояснил экс-депутат.

В завершение своего обращения он попросил депутатов провести слушания с присутствием руководителей хозяйств. Упомянул он и то, что агропредприятия уже обращались к председателю правительства региона, но помощи не получили.

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