Специалист объяснила различия в реакции на вакцину от ковида
Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Определенная реакция на вакцину от COVID-19, чаще всего, наблюдается у молодых людей, в то время как люди в возрасте, наоборот, почти не ощущают последствий от прививки. Об этом 19 ноября сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит, передает корреспондент ИА REGNUMА.
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По словам специалиста, вакцинироваться необходимо всем и, в первую очередь, лицам с хроническими заболеваниями, а также людям в возрасте старше 60 лет.
«На сегодняшний день показано, что реакции в основном связаны не с наличием хронических заболеваний, а с возрастом. Чем моложе, тем чаще возникают реакции на вакцинацию, а у людей старшего возраста она возникает значительно реже», — заметила Харит.
По ее словам, привить человека можно с любой хронической патологией, если он не находится в фазе обострения этого заболевания, получает свою базовую терапию, у него нет острого заболевания, и в семье нет острого заболевания.
«Такого человека можно и нужно вакцинировать», — добавила Сусанна Харит.
Специалист напомнила, что первые три дня после вакцинации привитые могут ощущать повышение температуры тела, боль в месте укола, головокружение. Дискомфорт и симптомы испытывают около 30−50% вакцинированных. Поствакцинальных осложнений в Петербурге не зарегистрировано. Сама по себе вакцина защищает привитого от заражения, а в случае инфицирования помогает избежать тяжелого течения заболевания.