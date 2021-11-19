Ставрополь, 19 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края намерены поддержать жителей старшего возраста в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такой мерой поддержки должно стать предоставление бесплатных продуктов питания отдельным категориям граждан.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Пенсионер

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В их числе окажутся одинокие пенсионеры с низким уровнем дохода. Таких в регионе насчитали предварительно около 60 тыс. человек. Им будут выдавать продуктовые наборы. Законопроект с таким предложением внес на рассмотрение депутатов краевой думы губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как отметил председатель законодательного собрания Николай Великдань, в прошлом году такая мера поддержки уже применялась и была востребована жителями края.

«Тогда мы увидели, что эта мера востребована у людей. Я уверен, что и сейчас решение, которое мы приняли, поможет нашим землякам в непростое время», — считает Великдань.

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