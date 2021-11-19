Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Эл Яквинта завершил спортивную карьеру. Об этом 19 ноября сообщает MMA Junkie.

UFC (сс) Andreas Arcabic

На турнире UFC 268, который прошёл 7 ноября, Яквинта провёл бой против американца Бобби Грина, который стал для него первым за два года. Он проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Это поражение стало для него третьим подряд.

«Я думаю, что это всё. Конечно, хотелось завершить карьеру победой, но всё это того не стоит», — сказал Яквинта.

На счету Яквинты 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. В 2018 году он был претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, но проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул.