Ульяновск, , 14:00 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор ещё одному члену преступной группы, занимавшейся мошенничеством в отношении страховых компаний. Ущерб следствие оценило в 6,7 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал член преступной группы, который скрывался от следствия и был задержан в августе 2021 года. Правоохранители установили, что ОПГ создал 30-летний гражданин Азербайджана совместно с родственником. Следствие выяснило, что в числе участников был 24-летний студент из Ульяновской области.

«Приобретая дорогие иномарки, они организовывали оформление документов в страховых компаниях и инсценировали ДТП», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в результате с марта 2016 года по май 2019 года четырём страховым компаниям был причинён ущерб на 6,7 млн рублей из-за выплат якобы страховых случаев.

Ранее организаторы получили более шести лет колонии общего режима, а остальные члены преступной группы — лишение свободы на четыре ода и обязательные работы.

Суд признал ещё одного участника преступной группы виновным в мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и покушении на хищение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Вступившим в силу приговором Ленинского районного суда Ульяновска суда ему назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступил приговор в отношении 12 членов организованной преступной группы Ульяновской области, Татарии и Чувашии. Их признали виновными в хищении у страховой компании 4 млн рублей.

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