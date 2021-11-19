Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 ноября 2021, 13:58 — REGNUM Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, которое началось 19 сентября 2021 года, нанесло экономический ущерб в размере от 550 до 700 миллионов евро. Об этом заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, сообщает La Razón.
По его словам, для того, чтобы Пальма имела право на получение средств из фондов солидарности Евросоюза, необходим ущерб в размере более 1% от ВВП, то есть около 430 миллионов евро.
Торрес подчеркнул, что, согласно этой схеме, Канарские острова будут иметь право на получение указанных средств.