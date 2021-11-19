Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, которое началось 19 сентября 2021 года, нанесло экономический ущерб в размере от 550 до 700 миллионов евро. Об этом заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, сообщает La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

По его словам, для того, чтобы Пальма имела право на получение средств из фондов солидарности Евросоюза, необходим ущерб в размере более 1% от ВВП, то есть около 430 миллионов евро.

Торрес подчеркнул, что, согласно этой схеме, Канарские острова будут иметь право на получение указанных средств.