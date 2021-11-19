Вашингтон, , 13:58 — REGNUM По мнению ученого из США, самым вероятным местом происхождения COVID-19 является рынок в китайском городе Ухань, первым заразившимся коронавирусом стала продавец морепродуктов с этого рынка. Результаты его исследования 18 ноября опубликованы в журнале Science.

Коронавирус

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По мнению главы департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктора Майкла Уоробея, первый случай заражения SARS-CoV-2 произошел 11 декабря 2019 года. При этом данные американского исследователя расходятся с информацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает первым заболевшим новым заболеванием мужчина-бухгалтер, заразившегося 8 декабря 2019 года.

Как отмечает Уоробей, он пришёл к мнению, что ВОЗ в этом случае ошиблась, так как мужчина мог чувствовать недомогание из-за зубной боли.

«Я уверен, что «случай 8 декабря» широко разошелся благодаря отчетам разведывательных служб под эгидой Федерального бюро расследований, которое изначально склонялось к лабораторной версии происхождения вируса», — также написал он на своей странице в соцсети Twitter.

При этом ученый в своем исследовании сравнивал более ранние теории происхождения коронавируса с данными о людях, у которых были подтверждены факты заражения и выступил за версию происхождения SARS-CoV-2 от животных на рынке Уханя.

Отметим, 29 октября национальная разведка США обнародовала доклад, в котором утверждается, что новый коронавирус не был создан в качестве биологического оружия.