Красноярск, , 13:58 — REGNUM В Красноярском крае в п. Тура Эвенкийского муниципального района идёт строительство автономной гибридной энергетической установки (АГЭУ) работающей с использованием энергии солнца. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в ответ на запрос информационного агентства о «зелёной энергетике» в регионе.

Электросеть allispossible.org.uk

В министерстве уточнили, что строительство АГЭУ идёт в рамках энергосервисного договора, заключенного МП «Илимпийские электросети» в качестве заказчика и энергосервисной компании ООО «Хевел Энергосервис». В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы.

Общая мощность АГЭУ составит 14,1 МВт, установленная мощность солнечной электростанции — 2,5 МВт, ёмкость системы накопления электроэнергии — 0,45 МВт-ч.

Специалисты министерства также проинформировали, что ОКБ «Микрон» в 2021 году введёт в опытную эксплуатацию ветроустановку «Терус», работающую в режиме одновременной выработки тепловой и электрической энергии (когенерации). По результатам испытаний будет принято решение о внедрении таких установок на энергоизолированных территориях края, в том числе в Арктической зоне.