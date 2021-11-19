Сеул, , 13:56 — REGNUM В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в Южной Корее премьер-министр страны Ким Бу Гём не исключил возможности приостановки процесса перехода к обычной повседневной жизни. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра.

Южная Корея Kenny J Lee

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Данное заявление он сделал 19 ноября в ходе встречи с руководителями больниц столичного региона.

Ким Бу Гём выразил озабоченность в связи с эпидемической ситуацией в стране, отметив всплеск заболеваемости среди полностью вакцинированных.

Он напомнил, что по сравнению с октябрем, среднесуточное число выявляемых случаев заражения увеличилось почти на 30%, а также акцентировал внимание на том, что порядка 80% новых случаев заражения приходится на столичный регион.

Премьер-министр отметил, что правительство поддержит усилия по увеличению количества больничных коек, предоставляя больницам необходимые им медицинские ресурсы и уделяя первоочередное внимание безопасности пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3034 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 409 099.

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