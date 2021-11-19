Барнаул, , 13:55 — REGNUM После того, как в Алтайском крае запретили подворный убой крупного рогатого скота и свиней на продажу, на официальных рынках возник дефицит «домашнего» мяса. Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») считает, что такие действия властей спровоцируют также повышение цен и ляжет тяжким бременем на всех жителях одного из беднейших регионов. Заметку с названием «Уберите руки от частного животноводства Алтайского края» она опубликовала 19 ноября в своем телеграм-канале.

Корова Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР

«Теперь, если частные лица хотят продать мясо, то они должны везти их на специально оборудованные бойни. Более того, чтобы заколоть скот для личного потребления, необходимо обратиться в ветеринарную службу для осмотра животного. Чиновники утверждают, что это решение поможет снизить риски распространения опасных инфекций.

Важно напомнить, что в трети муниципалитетов Алтайского края нет специально оборудованных мест для убоя скота. В Правительстве Алтайского края сообщают, что сейчас в регионе работают более 120 боен, а с частниками сотрудничает лишь половина из них. Соответственно, у владельцев личного подсобного хозяйства есть два выхода — отправить животных на существующие бойни или организовать собственные. Последний вариант предполагает денежные вложения от 2,5 до 15 миллионов рублей.

Поддерживаю жителей сельских территорий и выступаю против нововведения. В Алтайском крае не обеспечены все условия для реализации нового порядка, а это значит, что частникам придется искать дополнительное финансирование для организации специальных площадок для забоя скота. У многих из них нет «лишних» средств, это приведет к дефициту «домашнего» мяса на рынках.

Те же, кто все-таки организуют бойни, повысят цены на мясо, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Алтайский край и без того бедный регион, повышение цен на мясо приведет к снижению продаж. Нововведение тяжелым бременем ляжет и на частников, и на жителей. Считаю, что необходимо отменить порядок реализации мяса животных, выращенных владельцами личных подсобных хозяйств» — пишет Боровикова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября 2021 года жителей Алтайского края, где почти половина проживают в сельской местности, лишили основного источника доходов, запретив продавать мясо домашних животных, забитых на частных подворьях.

Запрет ввели с октября 2021 года во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. Но при этом чиновники не сделали ничего, для того чтобы в регионе (хотя бы в каждом районе) появились убойные пункты.

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