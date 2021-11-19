Барнаул, 19 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. После того, как в Алтайском крае запретили подворный убой крупного рогатого скота и свиней на продажу, на официальных рынках возник дефицит «домашнего» мяса. Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») считает, что такие действия властей спровоцируют также повышение цен и ляжет тяжким бременем на всех жителях одного из беднейших регионов. Заметку с названием «Уберите руки от частного животноводства Алтайского края» она опубликовала 19 ноября в своем телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

«Теперь, если частные лица хотят продать мясо, то они должны везти их на специально оборудованные бойни. Более того, чтобы заколоть скот для личного потребления, необходимо обратиться в ветеринарную службу для осмотра животного. Чиновники утверждают, что это решение поможет снизить риски распространения опасных инфекций.

Важно напомнить, что в трети муниципалитетов Алтайского края нет специально оборудованных мест для убоя скота. В Правительстве Алтайского края сообщают, что сейчас в регионе работают более 120 боен, а с частниками сотрудничает лишь половина из них. Соответственно, у владельцев личного подсобного хозяйства есть два выхода — отправить животных на существующие бойни или организовать собственные. Последний вариант предполагает денежные вложения от 2,5 до 15 миллионов рублей.

Поддерживаю жителей сельских территорий и выступаю против нововведения. В Алтайском крае не обеспечены все условия для реализации нового порядка, а это значит, что частникам придется искать дополнительное финансирование для организации специальных площадок для забоя скота. У многих из них нет «лишних» средств, это приведет к дефициту «домашнего» мяса на рынках.

Те же, кто все-таки организуют бойни, повысят цены на мясо, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Алтайский край и без того бедный регион, повышение цен на мясо приведет к снижению продаж. Нововведение тяжелым бременем ляжет и на частников, и на жителей. Считаю, что необходимо отменить порядок реализации мяса животных, выращенных владельцами личных подсобных хозяйств» — пишет Боровикова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября 2021 года жителей Алтайского края, где почти половина проживают в сельской местности, лишили основного источника доходов, запретив продавать мясо домашних животных, забитых на частных подворьях.

Запрет ввели с октября 2021 года во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. Но при этом чиновники не сделали ничего, для того чтобы в регионе (хотя бы в каждом районе) появились убойные пункты.

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