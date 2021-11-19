Екатеринбург, 19 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено ещё 743 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 115 случаев, сообщает 19 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный показатель заражения коронавирусом вырос на 4. Днем ранее он составлял 739.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заразились коронавирусом 171 242 свердловчанина. В регионе уже вылечились 151 518 человек, от COVID-19 скончались 8056 граждан.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что борьба с коронавирусом в регионе остаётся одной из главных задач.