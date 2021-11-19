Москва, , 13:53 — REGNUM Ситуация с розничными ценами на бензин в России остается важной социальной темой, которую пристально отслеживают федеральные и региональные власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода, комментируя ситуацию с сервисом «Яндекс.Заправки».

Яндекс. Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

"В среднем с начала 2021 года цены на топливо подросли в рамках инфляции, почти на 7%. Любой незначительный рост за литр бензина на автозаправке, даже на 10 копеек, вызывает негатив и раздражение у населения и регуляторов рынка.

В непростое время лучше пересмотреть механику реализации амбициозных задач и в погоне за прибылью не отягощать затратные составляющие своих партнеров.

Онлайн-сервисы уже должны запускаться на основе продвинутой и прошедшей все этапы тестирования серверной инфраструктуры, отточенного программного обеспечения.

«Яндекс» же странно объясняет, почему он перекладывает свои затраты на АЗС. В итоге литр топлива к концу года выльется российским гражданам в копеечку.

Такие странные игры с огнем голландской компании непростительны, а инициативы и коммуникации московского офиса «Яндекса» следовало бы проанализировать ФАС и другим профильным ведомствам.

Хочется посоветовать «Яндексу» оперативно перенести штаб-квартиру в Москву, чтобы разделять заботы российского бизнеса и потребительского рынка, проводить взвешенный анализ в стремлениях монетизировать свои новые сервисы.

Для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке в 2021 году правительство РФ выделило 800 млрд рублей. Похоже, что нашлись желающие стащить большой кусок от вкусного пирога из госфинансов и неплохо поживиться за счет населения и небольших независимых АЗС», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, топливо на автозаправочных станциях, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», может подорожать из-за повышения платы за использование сервиса.

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