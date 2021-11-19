Екатеринбург, 19 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. На Среднем Урале мужчина использовал силу в отношении сотрудника охотнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

В ходе проверки выяснилось, что мужчина не был причастен к незаконной охоте. Несмотря на это, свердловчанин применил силу в отношении сотрудника охоттнадзора. В момент инцидента гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).