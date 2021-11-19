Москва, 19 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, но население продолжит болеть. Об этом доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил 19 ноября на пресс-конференции, посвящённой эпидситуации с COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зимняя Москва

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По его словам, нерабочий период в целом немного повлиял на течение эпидемии, но в Москве количество заболевших стало существенно меньше. Сейчас Россия прошла пик эпидемии.

«На очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьёмся хороших результатов с вакцинацией», — сказал Альтштейн.

В России умирают более 3% тех, кто заболел, добавил он.

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