Волгоград, 19 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Волгоградской области 19 ноября подтверждён 461 новый случай заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 337 пациентов, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 31 районе региона. Всего в Волгоградской области выявлено 112 800 носителей инфекции. Справились с заражением 97 284 человека, скончались от осложнений 4 179 жителей.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 11 337 пациентов.