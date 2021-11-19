Владикавказ, , 13:47 — REGNUM В Северной Осетии признали психически нездоровой женщину, пытавшуюся убить своего ребенка. Женщина будет направлена на принудительное лечение. Такие выводы сделаны в ходе расследования преступления, совершенного 1 сентября 2021 года.

Ребенок kheinz

«Амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что поведение матери в момент совершения деяния, в котором она обвиняется, было обусловлено психическим расстройством», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время уголовное дело направлено в суд, чтобы тот принял меры для принудительного лечения подозреваемой.

Напомним, жительница Северной Осетии в сентябре 2021 года собрала своих детей и повела к реке. Она столкнула с берега в воду одного из сыновей. Девятилетнему мальчику удалось спастись лишь с помощью оказавшихся поблизости людей, которых позвал на помощь его брат.

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