Москва, , 13:51 — REGNUM Рэперы Miyagi & Andy Panda выпустили совместный трек под названием Marmalade («Мармелад»). Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 19 ноября.

Miyagi & Andy Panda Скриншот с YouTube

В записи трека принял участие малоизвестный рэпер Mav-d. С 2020 года он является участником лейбла Miyagi & Andy Panda под названием Hajime Records.

Добавим, что за несколько часов запись трека Marmalade в YouTube прослушали более 145 тыс. человек. Благодаря этому она попала в русскоязычные тренды видеохостинга.

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