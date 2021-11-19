Москва, 19 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Рэперы Miyagi & Andy Panda выпустили совместный трек под названием Marmalade («Мармелад»). Композиция доступна для прослушивания на цифровых площадках с 19 ноября.

Скриншот с YouTube Miyagi & Andy Panda

В записи трека принял участие малоизвестный рэпер Mav-d. С 2020 года он является участником лейбла Miyagi & Andy Panda под названием Hajime Records.

Добавим, что за несколько часов запись трека Marmalade в YouTube прослушали более 145 тыс. человек. Благодаря этому она попала в русскоязычные тренды видеохостинга.