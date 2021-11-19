Москва, , 13:45 — REGNUM Изменения в российское законодательство об обязательном пенсионном страховании, которые дополняют перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР), одобрил президент России Владимир Путин. Соответствующий документ 19 ноября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Согласно вводимым российским лидером изменениям, теперь средства ПФР могут пополняться за счёт «конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных действий, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных действий».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь снова будут инфляции и конкретные предложения на этот счет уже готовятся в российском правительстве.