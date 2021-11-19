Курган, 19 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 80 зафиксированы в Кургане, сообщает 19 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 214 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 19 ноября выявлено 43 018 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 19 ноября вылечились 34 300 человек, скончались 836 пациентов с COVID-19.