Калуга, 19 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли закон «О предоставлении компенсационных выплат гражданам — участникам долевого строительства». Как сообщает пресс-служба регионального парламента, закон призван защитить права дольщиков, вложивших средства в строительство многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Проблему 72 калужских дольщиков решат за счет компенсационных выплат

Компенсации будут выплачиваться в тех случаях, когда применение других механизмов решения проблем обманутых дольщиков невозможно. В Калужской области на сегодняшний день три таких дома: два по улице Заречной в Балабаново и один в городе Жукове.

Гражданам, вложившим средства в их строительство, планировалось предоставить жилье в строящемся доме по улице Боровской в Балабаново. Но летом, после обследования, достройка этого дома признана нецелесообразной. В итоге дольщики после принятия закона получат компенсацию. Она будет рассчитываться из рыночной стоимости 1 квадратного метра равнозначного жилья в данных муниципалитетах на первичном рынке. Эта стоимость будет умножаться на количество оплаченных дольщиком метров. При этом верхним лимитом для компенсации будет отметка в 120 квадратных метров.

Председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев, комментируя принятое решение отметил, что общая сумма выплат ориентировочно составит около 140 миллионов рублей. Это поможет решить проблему 72 пострадавших граждан. «Благодарю все фракции областного парламента за единогласную поддержку очень нужного законопроекта, который внёс губернатор области», — сказал спикер.