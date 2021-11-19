Джакарта, , 13:44 — REGNUM Наводнение в округе Синтанг на Калимантане затопило четыре района, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в Индонезии (сс) Seika

Уровень воды в четырех районах превысил один метр. В результате наводнения беженцами стали 21 318 жителей Индонезии.

Местами уровень воды снизился до 50 см.

В округе Синтанг из-за наводнения пострадали 33 818 семей или 112 962 человека. Четыре человека погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 360 случаев заражения коронавирусом.

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