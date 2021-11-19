Уфа, , 13:43 — REGNUM В Башкирии мужчину обвинили в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб рабочий. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Электрик на столбе Ирина Бынина © ИА Красная Весна

По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый заместитель начальника энергетического цеха АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» дал распоряжение двум электромонтерам смонтировать камеры видеонаблюдения на высоте более 1,8 метра.

«В нарушение положений правил охраны труда и техники безопасности он не обеспечил обязательное снятие напряжения с токоведущих частей, а также отключение и заземление имеющихся электрических проводов на электроопоре», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что в итоге соединительный провод, который находился под напряжением 220 В, коснулся тела 59-летнего рабочего. В результате удара электричеством током электромонтер получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту в отношении 28-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии оштрафовали предприятие после несчастного случая с рабочим.