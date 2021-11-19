Москва, 19 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Многочисленные прогнозы держат сырьевые биржи в тонусе. Помимо чисто объективных раскладов, они отчасти будут являться и самоисполняющимися, отвращая и самых критичных спекулятивно настроенных игроков от сколько-нибудь длительных попыток игры на понижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Соответственно, и переход в один из ближайших месяцев 2022 года котировок в более высокий ценовой диапазон $90−95 за баррель, с последующим преодолением как минимум на время и планки в $100, является почти неизбежным.

В принципе, в ценах выше $100 за баррель и нет ничего обычного, мир уже наблюдал такое в 2012—2014 гг., а обесценившиеся в натуральном выражении из-за сверхинтенсивной работы печатных станков доллары и евро ещё и объективно подталкивают сырьё и материалы к удорожанию.

Как результат, крупнейшие нефтедобывающие державы, включая Саудовскую Аравию, другие страны Персидского залива и Россию, смогут и дальше успешно решать проблему пополнения бюджета для реформирования своих пострадавших от пандемии внутренних экономик, продолжая увеличивать добычу не опережающими, а как раз постоянно немного отстающими от процессов темпами, чтобы поддерживать градус нефтяного ралли и получать дополнительный доход с объёмов не в ущерб хорошей ценовой марже.

Если ОПЕК и пересматривает свои прогнозы на следующий год порой также в направлении понижения, то пока не более чем на 160 тыс. б/c, что может рассматриваться разве что как минимальная поправка к общей тенденции.

Появившиеся ненадолго в саудовской прессе в начале ноября сообщения о возможном выходе собственной добычи в королевстве на уровень выше 10 млн б/с вряд ли означает что-то большее, чем желание при первом же случае компенсировать объёмы, недоизвлеченные из недр в рамках определённых заранее квот двумя или тремя другими странами-участницами ОПЕК.

Согласованная работа картеля из нефтедобывающих стран, который успешно держит в своих руках нити рынка, будет продолжена. Очевидно, в том же примерно ключе и большую часть 2022 года.

Разногласия по квотам на добычу вряд ли проявят себя раньше, чем цены успеют подрасти до уровней порядка $100, а то и выше. Тогда действительно уже некоторые из экспортёров могут раньше остальных не удержаться от искушения ускорить у себя добычу, не сообразуясь с общими планами.

Попытки же противопоставить ОПЕК+ некий иллюзорный пока альтернативный альянс стран-покупателей, во главе с США и включая Японию, некоторые другие страны G20, тем более Китай, скорее всего провалятся.

Ни для кого уже не является секретом открытый призыв американской делегации во главе с Джо Байденом на конференц-переговорах онлайн с Си Цзиньпином и его командой устроить скоординированные интервенции на нефтяном рынке, расчехлив синхронно резервные государственные запасы топлива.

Этот фактор не только может какое-то время оставаться в кармане, но в принципе частично может быть реализован и на практике — хотя о действительно крупных объёмах продажи нефти из резервов для облегчения бремени потребителей говорить с Китаем будет сложно, учитывая весь накопившийся ком непримиримых противоречий в экономических интересах между Китаем и США.

Не для того, в конце концов, Китай скупал нефть в хранилища дешевле, чтобы продать её, так толком и не дождавшись ещё более серьёзного удорожания топлива. Серьёзного же и коренным образом изменяющего настроения на нефтяном рынке воздействия такие продажи всё равно долгосрочно не окажут: даже если Китай и пойдёт на компромисс и вместе с США реализует часть нефти из резервов, то потраченные на это топливные ресурсы придётся вскоре неизбежно восстанавливать новыми закупками на рынке.

Любые варианты временного сосказывания цен из сегодняшних диапазонов, допустим, снова в район $70 за баррель или ниже, могут быть только временными, и цены после них лишь интенсивнее вернутся к росту», — пояснил эксперт.

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