Москва, 19 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Жительница Москвы Валерия Башкирова обжаловала приговор по автоаварии, в которой погибли двое детей. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Приговор

Мельников пересказал содержание своего разговора с осуждённой. Башкирова заявила, что была «примерно готова» к вынесенному судом приговору, и если бы прокурор не стал обжаловать решение, то не стала бы и защита.

Как сообщало ИА REGNUM, Солнцевский суд Москвы приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения за автомобильную аварию, в которой погибли двое детей. Также суд постановил взыскать с женщины 4 млн рублей по искам потерпевших.

ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулём автомобиля «Мазда» сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых, трёх и пяти лет, скончались в больнице. Третий пострадавший, девятимесячный малыш, получил травмы.