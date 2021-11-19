Москва, , 13:49 — REGNUM Ингушетии требуется помощь в реализации проектов по строительству курортов «Армхи» и «Цори». На первом из них уже действует первая очередь, и необходимо финансирование второй. На втором — помощь нужна в проектировании. Об этом заявил в ходе заседания комитета по социальной политике Совета Федерации первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов.

Горнолыжный курорт Kalabaha1969

«В целях создания комфортных условий для пребывания туристов нам необходимо произвести строительство второй очереди инженерных и спортивных объектов и иной туристической инфраструктуры на территории «Армхи» в рамках госпрограммы развития СКФО до 2035 года. <…> Мы просили бы обратиться к АО «Курорты Северного Кавказа» (ныне АО «Кавказ.РФ») с просьбой спроектировать второй этап и начать финансирование»,— цитирует Фурсова ТАСС.

По словам чиновника, курорт «Армхи» уже является весьма популярным среди туристов. Со строительством курорта «Цори» также связаны надежды властей на востребованность и перспективность.

Напомним, в Совете Федерации с 17 по 19 ноября проходят Дни Республики Ингушетия. Комитеты верхней палаты российского парламента заслушивают информацию о достижениях и проблемах региона. По итогам работы будут выработаны предложения по оказанию помощи в развитии экономики республики.

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