Красноярск, , 13:37 — REGNUM В Красноярском крае модернизируются действующие ТЭЦ — Красноярская ТЭЦ с объемом инвестиций 35 млрд рублей, объекты генерации в г. Норильске с инвестицими АО «НТЭК», и муниципальные котельные по инвестпрограмме АО «КрасЭКо». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в ответ на запрос информационного агентства о модернизации краевой энергетики. Министерство контролирует такие инвестиционные программы, которых в регионе более 20.

Красноярская ТЭЦ-3

Специалисты министерства проинформировали, что в крае, на территории Арктической зоны, действует инвестиционная программа МП «Илимпийские Теплосети» по модернизации теплоснабжения п. Тура Эвенкийского района на сумму 71 553,65 тыс. рублей. В рамках этой инвестиционной программы в 2021 году также осуществлен перевод котельной «РСУ» в тепловой пункт со строительством участка тепловой сети в п. Тура и реконструкция котельной «Тура-1» на базе котлоагрегатов Riello RTQ 8000.

В министерстве уточнили, что в соответствии с федеральным законом № 190 «О теплоснабжении» модернизация теплоисточников осуществляется в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций за счет собственных и заемных средств и инвестиционной тарифной составляющей.