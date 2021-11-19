Сеул, 19 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Странам мира следует проявлять максимальную бдительность в отношении растущего глобального долга, чрезмерное накопление которого может спровоцировать новый финансовый кризис. Об этом заявил председатель финансового комитета Южной Кореи Ко Сын Бом в видеообращении к участникам пленарного заседания Совета по финансовой стабильности.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

«Предыдущим финансовым кризисам всегда предшествовало чрезмерное накопление долга», — отметил представитель Южной Кореи.

Участники заседания высказывали обеспокоенность по поводу роста долга и инфляции в условиях увеличения ликвидности с целью поддержания роста в период пандемии коронавируса.

Стороны также акцентировали внимание на том, что недавнее повышение учётных ставок в ведущих странах мира может стать фактором, дестабилизирующим мировую финансовую систему.

Совет по финансовой стабильности — международная организация, созданная странами Большой индустриальной двадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 года.