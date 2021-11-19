Подгорица, , 13:36 — REGNUM В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 58,8 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 54,9 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 268 785 человек или 43,4 процента, а вторую — 250 873 человека или 40,5 процента от общей численности населения.

В Черногории 680 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 400 были ревакцинированы.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.