Красноярск, 19 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Износ источников теплоснабжения Красноярского края оценивается в среднем в 60%, но есть котельные, где износ еще выше. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в ответ на запрос информационного агентства об износе и аварийности ТЭЦ.

ТЭЦ

Министерство требует от собственников включать такие объекты в ремонтные и инвестиционные программы в приоритетном порядке.

Специалисты министерства проинформировали, что в последние годы в отопительный сезон значительных аварий на ТЭЦ не происходило. Случались аварийные остановки котлов, но резервные мощности «подхватывали» теплоснабжение. Основные аварии в краевой энергосистеме случались на тепловых сетях, и министерство увеличивает объемы их ремонтов.