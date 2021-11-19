Ульяновск, 19 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вылечившихся от ковида по-прежнему значительно превышает суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

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По информации на 19 ноября, в Ульяновской области заразились новой коронавирусной инфекцией ещё 500 жителей. Таким образом, в пандемию официально подтверждено 105 912 случаев заражения SARS-CoV-2.

Победили болезнь 95 952 пациента, доля выздоровевших составила 90,6%. Из них за последние сутки вылечились 710 человек.

Отметим, что в Ульяновске в Центре общественного здоровья прошла акция «Защитим свои лёгкие!», приуроченная к Всемирному дню борьбы с пневмонией. За четыре дня скрининговое обследование прошли 105 жителей, в том числе половины хотели проверить лёгких после перенесённого ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацию от COVID-19 в Ульяновской области прошли свыше 516 тыс. человек, в том числе привились двумя компонентами более 351 тыс. жителей.