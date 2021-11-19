19 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Результаты выборов в штатах Вирджиния и Нью-Джерси, похоже, подтверждают то, что в своем опросе обнаружили ABC News и The Washington Post: возможно, надвигаеться «приливная волна», и, если ее не остановить и не сломить до ноября 2022 года, она снесет демократов в палате представителей и Сенате вместе с их лидерами — Нэнси Пелоси и Чаком Шумером. Она же затопит Белый дом Джо Байдена.

Максим Исаев, , 16:22 — REGNUM Не так давно говорили, что Джо Байден станет президентом-реформатором, сравнимым с Франклином Делано Рузульветом по масштабам внутриполитических преобразований. И эти утверждения не были голословными, пишет Патрик Бьюкенен в статье, вышедшей 19 ноября в The American Conservative.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале своего правления Байден добился принятия закона о мерах экономического стимулирования на общую сумму в $1,9 трлн. И хотя на его стороне как в палате представителей, так и в сенате было лишь незначительное большинство, его оказалось достаточно, чтобы провести инфраструктурный законопроект на $1,2 трлн. Этот документ поддержала и группа республиканцев.

Более того, широкой поддержкой — и не благодаря его размаху — пользуется и последующий законопроект об увеличении социальных расходов, получивший название Build Back Better и сравнимый по масштабу с «Новым курсом» Рузвельта и мерами построения «Великого общества» президента Линдона Джонсона. Даже сегодня ставить крест на этом законопроекте не приходится.

«Итак, как же относятся американские граждане, приведшие Байдена в Белый дом, к нему самому и возглавляемой им администрации?» — задался вопросом Бьюкенен.

«Как выходит из поразительного опроса общественного мнения, проведенного совместно Washington Post и ABC News и опубликованного на прошедших выходных, не очень хорошо, совсем не хорошо», — добавил он.

Джо Байден и Тони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Если бы выборы, назначенные на 2022 год, проводились бы в нынешнем ноябре, 51% американских избирателей предпочел бы отдать свой голос за Республиканскую партию, тогда как демократов поддержал бы 41% граждан. Перевес республиканцев привел бы к разгрому возглавляемых нынешним спикером Нэнси Пелоси демократов в палате представителей, потере ими же Сената, а также к двум годам проволочек, а Байден стал бы хромой уткой, досиживающей свой срок в течение 2023-го и 2024 годов.

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«Если опрос The Washington Post и ABC News точен, то над демократами нависает дамоклов меч», — указал автор.

Согласно опросу, 70% американцев отрицательно относятся к тому, как при Байдене обстоят дела в экономике, а 38% — почти четыре из 10 — считают, что экономика находится в «плохом» состоянии.

«Около половины американцев в целом и граждан, не относящих себя к той или иной партии, обвиняют Байдена в быстром росте инфляции», — пишет The Washington Post, отмечая, что более шестерых из 10 опрошенных утверждают, что глава Белого дома добился «немного» или «мало или ничего», тогда как семь из 10 сторонников независимых кандидатов уверены, что за время своего правления Байден не добился каких-либо реальных достижений.

Иными словами, напрашивается вопрос: войдет ли Байден в учебники истории так же, как и Рузвельт. Скорее всего, нет, отметил Бьюкенен, поскольку лишь 8% граждан считает, что нынешний глава Белого дома добился «многого» за первый год, чего нельзя сказать о Рузвельте с его знаменитыми «Ста днями».

В целом же правление Байдена положительно оценивает лишь 41% избирателей, отрицательно — 53%. Разрыв в 12%, и хотя его позиции пошатнулись и среди демократов, именно в среде сторонников независимых кандидатов его отставание оказалось наиболее поразительным.

Президент США Джо Байден The White House

При этом позиция Республиканской партии пользуется огромной поддержкой по таким вопросам, как тратит ли правительство слишком много и должны ли родители играть роль в принятии решения о том, чему их детей учат в государственных школах,.

В том же воскресном выпуске The Washington Post, в котором описывались опросы Байдена, содержался подробный политический анализ шансов вице-президента Камалы Харрис и министра транспорта Пита Буттигига стать кандидатами от демократов в 2024 году. Неявная предпосылка статьи, по всей видимости, заключалась в том, что первый срок Байдена будет его последним, если он и дотянет до 2024 года.

Сразу же возникают вопросы, с чем связано столь резкое падение поддержки Байдена, сможет ли он изменить этот тренд, неумолимо ли падение рейтинга, а также ожидает ли США политический кризис.

Чтобы ответить на вопросы, необходимо рассмотреть главные причины падения рейтинга Байдена. Четыре проблемные области, по которым Байден и демократы занимают оборонительную позицию, — это инфляция, иммиграция, преступность и образование.

В октябре индекс потребительских цен был на 6,2 процента выше, чем год назад, что является самым высоким всплеском инфляции за 31 год. Резко выросли цены на такие жизненно важные товары, как продукты питания и бензин. Несколько месяцев назад демократы говорили, что рост цен носит «временный» характер. Сейчас об этом мало кто говорит.

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Решение проблемы со сбоями в цепочках поставок товаров из-за границы, похоже, потребует много времени, поэтому американцев ожидает дефицит индеек на День Благодарения и игрушек — на Рождество.

Что касается пограничного кризиса, решать который должна была Харрис, то здесь наблюдается самый высокий уровень незаконных въездов за последние десятилетия: более миллиона человек пересекли южную границу США с тех пор, как Байден принес присягу. И этот поток не остановлен.

Джо Байден и Камала Харрис

После протестов тех, кто требовал прекратить финансирование полиции, а также погромов, последовавших за смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году, отставки и уход на пенсию полицейских сопровождались взрывом убийств в крупных городах Америки. Внушительной статисткой смертности прославился Чикаго.

Что касается вопросов образования, то теперь они включают в себя право родителей проверять, что их детям преподают о расе, поле и морали в государственных школах. Вполне возможно, что именно этот вопрос и стоил Терри МакОлиффу шанса вернуться на пост губернатора Вирджинии. И республиканцы теперь, кажется, получили поддержку родителей из пригородов, пока демократы проводят в жизнь повестку левацких профсоюзов учителей.

Результаты выборов в штатах Вирджиния и Нью-Джерси, похоже, подтверждают то, что в своем опросе обнаружили ABC News и The Washington Post: возможно, надвигается «приливная волна», и, если ее не остановить и не сломить до ноября 2022 года, она снесет демократов в палате представителей и Сенате вместе с их лидерами — Нэнси Пелоси и Чаком Шумером. Она же затопит Белый дом Джо Байдена.

«Именно по поводу такого изменения климата и должны беспокоиться демократы», — заключил Бьюкенен.