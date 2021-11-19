Кишинёв, , 13:34 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду придерживается мнения, что отношения Москвы и Кишинёва должны быть «прагматичными». Об этом она 19 ноября заявила на пресс-конференции.

Флаги России и Молдавии Eurasianews.md

Глава республики отметила, что министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску недавно был в Москве, где обсуждал со спецпредставителем президента РФ Дмитрием Козаком вопросы торговли между двумя странами.

«Цифры торгового оборота обсуждал в Москве и глава МИДЕИ, и я с господином Козаком. Мы стремимся к тому, чтобы эти цифры не уменьшались», — сказала Санду.

Она заявила, что Молдавия должна иметь возможность свободно поставлять товары в Россию, как это предусмотрено в соглашении по торговле СНГ. Планируется создать двухстороннюю комиссию, в рамках которой будут обсуждаться проблемы по этой теме.

«Когда я общалась с господином Козаком, он сказал, что есть вопросы по экспорту российских товаров в Молдову. Мы попытались понять, что это за вопросы, но мы не видим никаких преград для этого экспорта», — заявила молдавский президент.

Напомним, ранее, после того, как Кишинёв подписал соглашение об ассоциации с ЕС, Россия ввела пошлины на ужесточила контроль над сельхозтоварами, которые ввозили из Молдавии. В 2019 году в рамках смягчения мер на некоторые молдавские товары ввели нулевую пошлину, которая прекратила действие в начале 2021 года и не была продлена. Экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил это антироссийской политикой Кишинёва после смены власти.

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