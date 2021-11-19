Вена, , 13:30 — REGNUM С 1 февраля 2022 года в Австрии будет введена обязательная вакцинация от COVID-19. Об этом 19 ноября заявил австрийский премьер-министр Александер Шелленберг на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с региональными властями.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

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«Сегодня мы приняли очень тяжелое решение — очень быстро ввести обязательную вакцинацию, она должна действовать уже с 1 февраля 2022 года», — сказал он.

Также Шелленберг добавил, что в стране с 22 ноября вводится локдаун и уточнил, что с 13 декабря связанные с последним ограничения будут отменены для прошедших вакцинацию от COVID-19 или переболевших новым заболеванием.

Отметим, в настоящее время в Австрии третью неделю подряд растет число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом, из-за чего правительство страны с 15 ноября ввело локдаун для не привитых или не переболевших COVID-19.