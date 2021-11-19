Нарьян-Мар, 19 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Из-за растущего дефицита окружного бюджета объёмы строящегося и приобретаемого социального жилья в Ненецком автономном округе сокращаются. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности главы департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков в ответ на запрос информационного агентства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартира

Он отметил, что средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей жилой площади на расселение аварийного жилья, утвержденная на 2021 год Минстроем РФ для НАО, составляет 65 565 рублей, что не соответствует затратам. В среднем стоимость 1 кв. метра жилья обходится бюджету Ненецкого автономного округа в 76 тыс. рублей.

Масюков проинформировал, что в связи со стремительным ростом цен на стройматериалы, началась работа по пересмотру этого регионального норматива.

«При софинансировании строительства жилья под расселение «аварийки» из федерального бюджета, разница между указанными выше составляющими, а также стоимость превышения предоставляемой площади над расселяемой, компенсируются из бюджета округа», — уточнил он.