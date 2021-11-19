Уфа, , 13:32 — REGNUM Тело мужчины обнаружили в реке Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Спасение утопающего Александр Полегенько © ИА REGNUM

Днем 19 ноября спасатели получили информацию об обнаружении тела мужчины в реке Белой около поселка Козарез.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тело находится в четырех метрах от берега. Они транспортировали его до берега. Сейчас специалисты устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спасатели в Башкирии эвакуировали рыбаков с тонкого льда.