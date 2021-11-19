Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ наблюдается отток талантливых спортсменов и тренеров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города по итогам заседания комитета по социальной политике городского совета депутатов.

Дворовый инструктор Администрация Улан-Удэ

Текучка кадров объясняется тем, что тренерская ставка в спортивных школах не превышает 22 тыс. рублей. В результате возникает ситуация, когда секции просто некому вести, а из города и республики начинают уезжать спортсмены. В частности, такая ситуация сложилась в лыжном спорте.

«Проблема становится серьезнее с учетом того, что в Улан-Удэ появляется все больше спортивных площадок», — отметили в мэрии.

Добавим, что бюджет управления по физкультуре и спорту городской администрации на 2022 год планируется на уровне 271 млн рублей. Из них почти две трети или 175 млн пойдут на зарплату тренерам и инструкторам.