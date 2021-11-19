Кострома, , 14:05 — REGNUM Прокуратура Костромской области подтвердила нарушения в декларации за 2020 год председателя Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области Андрея Шадрина. Об этом со ссылкой на официальный ответ ведомства сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Депутат не указал в документе наличие трёх квартир в Москве, 13 счетов в банках и доход в размере 3,9 млн рублей, полученный в результате операций с ценными бумагами.

Прокурор Октябрьского района вносил представление в собрание депутатов с тем, чтобы лишить главу представительного органа мандата. Коллеги Шадрина позицию прокуратуры не поддержали, ограничившись предупреждением.

Напомним, ранее Шадрин подал в суд на костромское областное отделение КПРФ и сайт, написавший о нарушениях, допущенных им при декларировании доходов. Депутат потребовал опровергнуть сведения, указанные в публикациях, и взыскать с сайта и коммунистов 3 млн рублей компенсации морального вреда.

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