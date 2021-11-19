Прокуратура подтвердила факт скрытия квартир и счетов костромским депутатом
Кострома, 19 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области подтвердила нарушения в декларации за 2020 год председателя Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области Андрея Шадрина. Об этом со ссылкой на официальный ответ ведомства сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутат не указал в документе наличие трёх квартир в Москве, 13 счетов в банках и доход в размере 3,9 млн рублей, полученный в результате операций с ценными бумагами.
Прокурор Октябрьского района вносил представление в собрание депутатов с тем, чтобы лишить главу представительного органа мандата. КоллегиШадрина позицию прокуратуры не поддержали, ограничившись предупреждением.
Напомним, ранее Шадрин подал в суд на костромское областное отделение КПРФ и сайт, написавший о нарушениях, допущенных им при декларировании доходов. Депутат потребовал опровергнуть сведения, указанные в публикациях, и взыскать с сайта и коммунистов 3 млн рублей компенсации морального вреда.
Справка: Андрей Шадрин— выпускник Костромской государственной сельхозакадемии, входит во фракцию «Единой России». Является учредителем и генеральным директором предприятий «Древпром» и «Стандарт», занимающихся обработкой древесины. По сведениям прокуратуры, оснований для обращения имущества депутата в доход государства не имеется. Другими словами, Шадрин мог позволить себе покупку квартир в Москве, но предпочёл не упоминать об этих фактах публично.