Кострома, 19 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области подтвердила нарушения в декларации за 2020 год председателя Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области Андрея Шадрина. Об этом со ссылкой на официальный ответ ведомства сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Депутат не указал в документе наличие трёх квартир в Москве, 13 счетов в банках и доход в размере 3,9 млн рублей, полученный в результате операций с ценными бумагами.

Прокурор Октябрьского района вносил представление в собрание депутатов с тем, чтобы лишить главу представительного органа мандата. КоллегиШадрина позицию прокуратуры не поддержали, ограничившись предупреждением.

Напомним, ранее Шадрин подал в суд на костромское областное отделение КПРФ и сайт, написавший о нарушениях, допущенных им при декларировании доходов. Депутат потребовал опровергнуть сведения, указанные в публикациях, и взыскать с сайта и коммунистов 3 млн рублей компенсации морального вреда.