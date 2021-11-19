Джакарта, , 13:25 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 360 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По состоянию на 19 ноября в Индонезии выявили 4 252 705 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки коронавирус смогли побороть 516 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 100 837 жителей Индонезии.

В период с 18 по 19 ноября от COVID-19 умерли пять человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 714 человек.

В Индонезии зафиксировано 8154 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо посетил современный питомник в Богоре, пригласив послов дружественных стран из США, Великобритании, Канады, Европейского союза и регионального директора Всемирного банка.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии вместе с послами дружественных стран посетил питомник