История вопроса

Интернет-сервисы, позволяющие пользователям смотреть фильмы и сериалы в режиме онлайн. Зачастую крупные развлекательные компании и телесети запускают собственные онлайн-кинотеатры для трансляции своих оригинальных проектов. Наиболее популярными сервисами в этой области являются: Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Hulu и др.

Оригинальные проекты популярных онлайн-кинотеатров также принимают участие в престижных кинофестивалях и становятся лауреатами различных кинопремий. Так, фильм «Рома» Альфонсо Куарона, выпущенный Netflix, стал победителем премии «Оскар» в трёх номинациях.