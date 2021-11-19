Москва, 19 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр IVI покажет матчи-премьер лиги киберспортивного проекта «Московский киберспорт» по League of Legends. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября сообщают в пресс-службе ФКС Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Организаторы отмечают, что в соревнованиях четвёртого сезона онлайн-проекта примут участие восемь сильнейших команд столицы. Суммарный призовой фонд премьер-лиги «Московского киберспорта» составит 250 000 рублей.

Добавим, что соревнования премьер-лиги проходят в трёх видах программы: League of Legends, StarCraft II и Dota 2. В настоящий момент идут матчи второго сезона турнира.